Бишкек, 8 сентября, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Российское рейтинговое агентство АКРА присвоило Киргизии долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «В» — как в иностранной, так и в национальной валюте.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Краткосрочный кредитный рейтинг республики в иностранной и в национальной валютах также определён на уровне «В».

Читайте также: К концу года за чертой бедности окажется 38% населения Киргизии

Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу и в иностранной валюте, и в национальной — «Стабильный». Это предполагает высокую вероятность того, что рейтинга останется неизменным в течение года-полутора.

Среди позитивных факторов рейтинговой оценки аналитики назвали умеренный уровень госдолга при низких процентных расходах на его обслуживание, экономические реформы, стабильная поддержка международных институтов развития и относительно низкие доли государственного и квазигосударственного секторов в структуре экономики страны.

Негативными факторами эксперты считают низкий уровень благосостояния, сильная зависимость экономики от импорта и денежных переводов из-за границы, низкий уровень покрытия резервами внешнего долга, значительный риск ослабления нацвалюты, а также невысокая оценка по факторам институционального качества и человеческого капитала.

Читайте также: Большинство молодых граждан Киргизии станут трудовыми мигрантами