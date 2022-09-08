Москва, , 18:25 — REGNUM От Зеленского западные кураторы требуют, чтобы он, несмотря ни на что, показал эффективное использование получаемой военной «помощи», сообщила 8 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметив, что «планомерный и уверенный ход» спецоперации ВС РФ на территории б. УССР «вызывает всё большую нервозность» на Западе, Захарова сказала, что кураторы Киева «настойчиво требуют от режима Зеленского любой ценой продемонстрировать боевой дух».

Киев, отмечает российский дипломат, должен продемонстрировать Западу способность ВСУ «эффективно использовать получаемые в огромных количествах вооружения от натовских стран, угрожая в противном случае существенно урезать объёмы оказываемой помощи».

Это всё говорит о том, насколько США не ценят жизни людей, в том числе проживающих на территории б. УССР, отмечает Захарова. Для Запада «нет таких людей вообще», это «пушечное мясо XXI века».

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