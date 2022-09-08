Рига, , 19:10 — REGNUM Сейм Латвии утвердил внесенные президентом страны поправки в законодательство, объявляющие Латвийскую православную церковь автокефальной, сообщает 8 сентября пресс-служба латвийского парламента.

Флаг Латвии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечено, что принятие этих поправок устанавливает полную независимость Латвийской православной церкви от Московского патриархата.

«Сейм в срочном порядке принял поправки к закону о Латвийской православной церкви, устанавливающие полную независимость Латвийской православной церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от власти какой-либо церкви за пределами Латвии (автокефальную церковь)», — указано в сообщении.

Подчёркивается, что законопроект, внесенный президентом страны Эгилом Левитсом, был рассмотрен в срочном порядке.

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