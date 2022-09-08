Лондон, 8 сентября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. 8 сентября лондонский футбольный клуб «Челси» объявил о назначении коуча «Брайтона» Грэма Поттера на пост главного тренера основной команды.

Pixabay.com «Челси»

Как сообщается на официальном сайте «пенсионеров», соглашение клуба с 47-летним англичанином рассчитано на пять лет.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Челси» придется заплатить «Брайтону» 14 миллионов евро компенсации за Грэма Поттера.

На данный момент «Челси» с тремя победами и десятью набранными очками в первых шести турах Английской Премьер-лиги 2022/23 занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.