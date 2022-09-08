Нягань, Югра, 8 сентября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Мусорный полигон возле аэропорта в городе Нягани (ХМАО) требуется закрыть по решению суда. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Самолёт

Установлено, что в шестой подзоне приаэродромной территории аэропорта «Советский» расположена городская свалка, собственником которой является администрация города Нягани, эксплуатирует свалку предприятие «Чистый город». На данном полигоне размещаются пищевые отходы, что способствует массовому скоплению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта. В связи с этим работа полигона создаёт реальную угрозу безопасности полётов.

Суд удовлетворил требование прокуратуры о ликвидации опасного мусорного полигона. Ответчик в лице администрации Нягани, не согласившись с решением суда первой инстанции, оспорил вердикт. Апелляционным определением суда Ханты-Мансийского автономного округа требования прокуратуры признаны законными. Полигон с отходами возле аэродрома Нягани придётся местным властями закрыть.

Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, на фюзеляже самолета, прибывшего в Сургут утром 6 сентября из Омска, были обнаружены следы столкновения с птицей. Для ввода воздушного судна в строй была выполнена замена носка верхнего заборника. Ранее РЕ сообщало о столкновении с птицей самолёта Boeing-735 авиакомпании «ЮТэйр», следовавшего 5 июня по маршруту Сургут-Самара.