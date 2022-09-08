Москва, 8 сентября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Людей, осужденных за экономические преступления, которые преступили закон впервые и их деяние не связано с мошенничеством или финансовыми пирамидами, нужно выпустить на свободу, отметил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

Как сообщало ИА REGNUM, для того, чтобы российский бизнес совершил рывок, нужно «немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей». Такое мнение высказал бизнесмен Аркадий Ротенберг.

«Бизнесу, как саду, нужно очень много пространства, чтобы расти. И поменьше ограничивающих такой рост заборов. Поэтому здесь нельзя не согласиться с позицией бизнесмена о том, что предпринимателям в России нужно создать наиболее благоприятные условия. Это и про доступность кредитных средств, и про кадровый ресурс, и не в последнюю очередь про декриминализацию», — отметил Нилов в своем телеграм-канале.

Он напомнил о законопроекте Минюста, который вскоре должен поступить на рассмотрение Госдумы. Нилов считает важным рассмотреть эту инициативу в числе приоритетных.

«По нашему мнению, — амнистирование «экономических сидельцев», осуждённых впервые и не по «тяжëлым» статьям (таким как мошенничество, финансовые пирамиды и тому подобное). Это как раз те 100-150 тысяч оступившихся, кто способен, развернув собственные таланты в нужное стране русло, закрыть внушительную брешь в трудовых ресурсах. Те самые потенциальные «Кулибины», о которых говорит Ротенберг. Пусть они зарабатывают деньги, платят налоги, раскручивают бизнес, а в итоге — развивают отечественную экономику. Тем более, что есть соответствующее поручение президента. И инициатива Минюста. Всё есть. Нужно только ускориться», — добавил Нилов.

Депутат напомнил, что последняя экономическая амнистия датируется 2015 годом.

«Считаем, что исключительным правом её объявления депутатам Госдумы нужно пользоваться чаще», — заключил он.