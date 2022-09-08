Москва, 8 сентября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. 32-летний центральный защитник сборной Словении по футболу Миха Мевля стал игроком московского «Спартака». Об этом 8 сентября сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Twitter.com/zenit_spb Миха Мевля

В прошлом сезоне Миха Мевля, выступая за турецкий «Аланьяспор», принял участие в 14 турах Суперлиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле словенец провел 1036 минут.

Соглашение Мевли с «красно-белыми» рассчитано на один год до конца сезона 2022/23. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в 1 миллион евро.

Ранее в России Миха Мевля выступал за «Ростов», санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи». 19 июля 2021 года футболист покинул «Сочи» и присоединился к «Аланьяспору» на правах свободного агента.