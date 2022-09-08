Ижевск, , 18:15 — REGNUM На территории Удмуртии во Всероссийский день трезвости, 11 сентября, будет запрещена продажа алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Запрет Dzenanz

В этот день пройдет множество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни.

В Ижевске состоится семейный фестиваль «Я и моя здоровая семья». Он стартует в 12:00 по местному времени в парке Космонавтов. Гости смогут принять участие в познавательных квестах и спортивных соревнованиях, также пройдет концерт творческих коллективов.

На фестивале жители и гости Ижевска смогут получить консультации врачей-наркологов, психологов и сдать тест на ВИЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, в День знаний на всей территории республики традиционно действует запрет на продажу алкогольной продукции в учреждениях розничной торговли. Исключения составляют только организации общественного питания. За день, 1 сентября, в Ижевске было выявлено 12 нарушений правил продажи алкогольной продукции. Все выявленные факты нарушений были запротоколированы.

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