Кострома, , 18:34 — REGNUM Священников обвинили в «уничтожении» исторической ограды одного из самых известных туристических объектов Костромской области — Ипатьевского монастыря. Об этом со ссылкой на информацию, размещенную в официальном телеграм-канале Инспекции по охране объектов культурного наследия региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обновленная историческая ограда Ипатьевского монастыря Елена Саликова

Около недели назад рабочие начали очищать от старой штукатурки кирпичный обруб (ограду), отделяющий архиерейский сад от территории набережной. Затем на него нанесли цементный раствор. Как выяснилось, работы на объекте, имеющем статус ОКН, проходят без согласования с Инспекцией.

«Работы проведены в отсутствие проектной документации и разрешения Инспекции. Мы готовим в адрес настоятеля монастыря предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Это все что мы можем сделать, поскольку сейчас на проведение контрольно-надзорных мероприятий наложен мораторий. Также Инспекция направит заявление в полицию об уничтожении объекта культурного наследия. Безусловно, то, что сейчас происходит — это безобразие. Вместе с этим цементным раствором могут отвалиться существующие исторические кирпичи», — прокомментировала ситуацию руководитель Инспекции Светлана Голикова.

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь управляется Костромской епархией Русской православной церкви. Первые упоминания о нём относятся к 1432 году.

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