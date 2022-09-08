Священников обвинили в уничтожении ограды Ипатьевского монастыря
Кострома, 8 сентября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Священников обвинили в «уничтожении» исторической ограды одного из самых известных туристических объектов Костромской области — Ипатьевского монастыря. Об этом со ссылкой на информацию, размещенную в официальном телеграм-канале Инспекции по охране объектов культурного наследия региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Около недели назад рабочие начали очищать от старой штукатурки кирпичный обруб (ограду), отделяющий архиерейский сад от территории набережной. Затем на него нанесли цементный раствор. Как выяснилось, работы на объекте, имеющем статус ОКН, проходят без согласования с Инспекцией.
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь управляется Костромской епархией Русской православной церкви. Первые упоминания о нём относятся к 1432 году.