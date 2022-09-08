Краснодар, , 18:13 — REGNUM Российский футбольный клуб «Краснодар» 8 сентября объявил о подписании контракта с 25-летним опорным полузащитником «Шавеша» и национальной сборной Кабо-Верде по футболу Кевином Ленини.

ФК «Краснодар»

Как сообщается на официальном сайте «быков», соглашение Кевина Ленини с российским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. О сумме трансфера не сообщается, однако профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 300 тысяч евро.

В текущем сезоне португальской Примейры Лиги 2022/23 Кевин Ленини принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.