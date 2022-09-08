Москва, , 18:13 — REGNUM Ассоциация «Интернет-видео», Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) и Российский книжный союз отправили в Госдуму отзывы о проекте закона о принудительном лицензировании контента из «недружественных» стран, который не так давно предложил депутат от «Справедливой России» Андрей Кузнецов. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источника, АВК поддержала новый законопроект, поскольку он позволит кинотеатрам продолжить работу. Издатели также одобрили данный закон, однако выразили обеспокоенность отсутствием прозрачности в распределении неисключительных прав на издания. В то же время владельцы онлайн-кинотеатров высказались против подобного документа, поскольку считают, что проект противоречит нормам Гражданского кодекса РФ и может оказать негативное влияние на всю индустрию развлечений в России.

Напомним, законопроект о принудительном лицензировании контента из «недружественных» стран был внесён в Госдуму в августе 2022 года. Документ позволяет российским компаниям через суд получать недоступные лицензии на «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения» правообладателей из «недружественных» стран, которые отказывают в прямой продаже.

Читайте ранее в этом сюжете: Раскрыта дата выхода фильма «Ёлки 9»