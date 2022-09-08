Москва, 8 сентября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Ассоциация «Интернет-видео», Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) и Российский книжный союз отправили в Госдуму отзывы о проекте закона о принудительном лицензировании контента из «недружественных» стран, который не так давно предложил депутат от «Справедливой России» Андрей Кузнецов. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

По данным источника, АВК поддержала новый законопроект, поскольку он позволит кинотеатрам продолжить работу. Издатели также одобрили данный закон, однако выразили обеспокоенность отсутствием прозрачности в распределении неисключительных прав на издания. В то же время владельцы онлайн-кинотеатров высказались против подобного документа, поскольку считают, что проект противоречит нормам Гражданского кодекса РФ и может оказать негативное влияние на всю индустрию развлечений в России.

Напомним, законопроект о принудительном лицензировании контента из «недружественных» стран был внесён в Госдуму в августе 2022 года. Документ позволяет российским компаниям через суд получать недоступные лицензии на «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения» правообладателей из «недружественных» стран, которые отказывают в прямой продаже.