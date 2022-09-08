Загреб, , 18:12 — REGNUM Правительство Хорватии планирует заморозить цены на основные продукты питания. Это подтвердила 8 сентября министр культуры и СМИ Нина Обульен Коржинек, сообщает издание Index.

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«Мы обсуждаем возможность ограничения цен на некоторые категории продуктов первой необходимости, чтобы защитить граждан», — сказала Обульен Коржинек.

По данным СМИ, цены на молоко, сахар, масло и мясо будут ограничены. Ожидается замораживание цен и на другие позиции, а пакет мер составит более шести миллиардов кун. Обульен Коржинек говорит, что наряду с линейными мерами для всех домохозяйств будет оказана особая помощь наиболее незащищенным гражданам.