Москва, 8 сентября 2022, 18:12 — REGNUM Помощник президента России Максим Орешкин считает нецелесообразным хранить российские финансовые резервы в китайских юанях. Об этом Орешкин заявил сегодня, 8 сентября, во время дискуссии на пленарной сессии Московского финансового форума.
Напомним, что вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов заявил о растущей роли юаня в российских государственных резервах. Силуанов пояснил, что связано это в первую очередь с ростом объемов российско-китайской торговли.
Однако помощник президента Орешкин не согласен с такой точкой зрения. По мнению Орешкина, России не следует при отказе от токсичных доллара и евро в структуре своих резервов кидаться в иную иностранную валюту, например юань.
Он обратил внимание, что Силуанов фактически предлагает инвестировать в китайскую экономику, при том, что у Китая в 2022 году дефицит бюджета будет 5% ВВП.
Орешкин считает, что России пора начать инвестировать в себя, а не искать какого-то «доброго дядю».