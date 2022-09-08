Москва, , 18:12 — REGNUM Помощник президента России Максим Орешкин считает нецелесообразным хранить российские финансовые резервы в китайских юанях. Об этом Орешкин заявил сегодня, 8 сентября, во время дискуссии на пленарной сессии Московского финансового форума.

Станислав Орешкин Economy.gov.ru

Напомним, что вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов заявил о растущей роли юаня в российских государственных резервах. Силуанов пояснил, что связано это в первую очередь с ростом объемов российско-китайской торговли.

«В нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь, конечно, это золото, это юань, а также ряд других валют дружественных стран», — сказал Силуанов.

Однако помощник президента Орешкин не согласен с такой точкой зрения. По мнению Орешкина, России не следует при отказе от токсичных доллара и евро в структуре своих резервов кидаться в иную иностранную валюту, например юань.

«Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты», — сказал помощник президента.

Он обратил внимание, что Силуанов фактически предлагает инвестировать в китайскую экономику, при том, что у Китая в 2022 году дефицит бюджета будет 5% ВВП.

Орешкин считает, что России пора начать инвестировать в себя, а не искать какого-то «доброго дядю».

«Мое мнение всегда, что нужно верить в себя, а не искать какого-то доброго дядю на Западе или на Востоке, в которого можно проинвестировать и нам это потом поможет. Нужно выстраивать такую систему, где мы в первую очередь от себя зависим и сами в себя инвестируем», — сказал Максим Орешкин.