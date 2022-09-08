Барселона, Испания, 8 сентября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Авторитетный портал WhoScored признал 34-летнего центрфорварда каталонской «Барселоны» и сборной Польши по футболу Роберта Левандовского лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА 2022/23.

Rufus46 Роберт Левандовски

В матче первого тура группового этапа с чешской «Викторией» Левандовски отметился тремя забитыми мячами, одним удачным отбором и одним выигранным верховым единоборством.

В символическую сборную первого тура Лиги чемпионов УЕФА по версии WhoScored, помимо Левандовского, вошли Тибо Куртуа («Реал»), Алехандро Гримальдо («Бенфика»), Жюль Кунде («Барселона»), Абакар Силла («Брюгге»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи»), Стивен Бергейс («Аякс»), Усман Дембеле («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал») и Мохаммед Кудус («Аякс»).