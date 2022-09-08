Казань, , 18:16 — REGNUM По факту совершения хулиганских действий школьником в Татарии возбудили уголовное дело. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Криминал, Хулиган Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, днем 6 сентября в одной из школ города Казани между 15-летним и 14-летним учащимися произошел конфликт. Во время ссоры девятиклассник достал из школьного рюкзака колюще-режущий предмет и нанес другому школьнику два удара в область грудной клетки. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Ранее ИА REGNUM передавало, правоохранители установили, что конфликт между юношами возник после того, как один из них приставал к сестре его одноклассницы. Пострадавший хотел поговорить с обидчиком, однако он отказался. Позднее юноши встретились в школе около спортзала.

Читайте также: В школе Татарии конфликт привёл к поножовщине