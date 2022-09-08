Лондон, , 18:17 — REGNUM Российский миллиардер Герман Хан, переехавший в Лондон около 10 лет назад, вернулся в Москву из-за персональных санкций Запада, сообщает 8 сентября агентство Bloomberg.

Олигарх Цитата из х/ф «Окраина». Реж. Петр Луцик. 1998. Россия

Бизнесмен, чьё состояние оценивают в 7,7 млрд долларов, курирует активы «Альфа-Групп», имеет доли в X5 Group и в компании-операторе мобильной связи Vimpelcom.

Кроме того, вместе Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Алексеем Кузьмичевым Хан в 2013 году организовал в Люксембурге инвестиционный фонд LetterOne с активами в 27 млрд долларов.

«Внезапно родина, которую они покинули ради сохранения своих активов, оказалась одним из немногих мест, где их деньги не заморозят и не отнимут», — отмечает Bloomberg.

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