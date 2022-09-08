Вологда, 8 сентября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Вологодской области до 2026 года отремонтируют около двухсот ФАПов, сообщил в соцсетях губернатор региона Олег Кувшинников.

Пресс-служба правительства Забайкалья На приеме у фельдшера

«Начнем с наиболее проблемных фельдшерско-акушерских пунктов в каждом районе. За четыре года мы капитально отремонтируем 181 ФАП, 62 модульные конструкции заменим», — написал он.

Глава региона также напомнил, что в этом году в области было открыто 10 фельдшерско-акушерских пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области из-за нехватки кадров и отсутствия лицензий не работают 13 ФАПов.