Посёлок Парголово, Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Полиция Петербурга задержала мужчину, который угрожал пистолетом водителю автобуса в поселке Парголово, сообщили 8 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пневматический пистолет Hustvedt

Инцидент произошел днем 8 сентября в Выборгском районе на севере Петербурга. В полицию поступило сообщение, что в городском автобусе в поселке Парголово неизвестный угрожает водителю.

«На место оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали дебошира у дома 14 на той же улице. Им оказался местный житель, 1957 года рождения», — рассказали в ведомстве.

При досмотре у мужчины изъят пневматический пистолет. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.