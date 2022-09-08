Ростов-на-Дону, 8 сентября, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Пожар в складских помещениях произошли в городе Аксае Ростовской области днём 8 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧСпо Ростовской области.

61.mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о пожаре в складском помещении в Аксае на улице Западной поступило в 15:20.

В 15:48 был подтверждён ранг пожара №2. На тушение огня направлены 57 человек, привлечено 18 единиц техники.

Площадь возгорания составляет 800 кв. м. В 17:38 возгорание удалось локализовать.