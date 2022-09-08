Лондон, 8 сентября 2022, 17:57 — REGNUM Ситуация с состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II серьёзная, заявил 8 сентября корреспондент ВВС Николас Уитчелл.
Об этом свидетельствуют несколько моментов. Например, то, что обычно Букингемский дворец «не комментирует состояние её здоровья или прогресс её благополучия».
Он добавил, что самый тревожный признак — что старший сын принца Чарльза принц Уильям прилетел в замок Балморал с юга.
«Так что, я думаю, в целом, это очень мрачный момент, — отмечает журналиста. — Я думаю, как говорят политики, существует глубокое беспокойство».
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