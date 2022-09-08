Лондон, 8 сентября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Ситуация с состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II серьёзная, заявил 8 сентября корреспондент ВВС Николас Уитчелл.

Royalnavy.mod.uk Елизавета II

Об этом свидетельствуют несколько моментов. Например, то, что обычно Букингемский дворец «не комментирует состояние её здоровья или прогресс её благополучия».

Николас Уитчелл «Тот факт, что врачи обеспокоены, хотя они говорят, что ей по-прежнему комфортно в Балморале. Тот факт, что ближайшие члены семьи собираются в Балморале».

Он добавил, что самый тревожный признак — что старший сын принца Чарльза принц Уильям прилетел в замок Балморал с юга.

«Так что, я думаю, в целом, это очень мрачный момент, — отмечает журналиста. — Я думаю, как говорят политики, существует глубокое беспокойство».