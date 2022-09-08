Рига, 8 сентября, 2022, 17:54 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Суд Европейского союза вынес решение по запрету русского языка преподавания в частных вузах Латвии, сообщил латвийскому «Радио 4» юрист и правозащитник Алексей Димитров, работающий во фракции «Зеленых»/ Европейского свободного альянса в Европарламенте.

Приговор Суда ЕС гласит, что языковые ограничения в частном высшем образовании являются ограничениями свободы учреждений. Суд признал, что можно какие-то ограничения вводить для защиты госязыка, но при этом для Суда ЕС является очень важным не нарушение принципа соразмерности, то есть должны быть исключения для преподавания на других языках.

Вердикт Суда ЕС не гарантирует мгновенного возвращения русского языка в вузы, но сам шанс на снятие ограничений дает, отметил Димитров. Теперь Конституционный суд Латвии должен оценить соразмерность таких ограничений.

В данный момент, по словам Димитрова, в законе о вузах Латвии предусмотрены исключения для иностранных языков преподавания, но они предназначены только для языков стран-членов ЕС. Юрист подчеркнул, что, по мнению Суда ЕС, исключения должны касаться любого международного сотрудничества, а не только на уровне Евросоюза.

По словам юриста и правозащитника, если Конституционный суд Латвии признает правоту суда ЕС, то нарушение в нормативных актах нужно будет устранить незамедлительно. По его оценке, на изменения может потребоваться от нескольких месяцев до полугода.