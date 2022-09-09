Белгород, , 08:00 — REGNUM В период с 9 по 11 сентября в Белгородской области проходят три избирательные кампании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Губкинском и Старооскольском городских округах избирают Советы депутатов, в Ивнянском и Ракитянском районах проходят дополнительные выборы депутата Белгородской областной думы седьмого созыва по Ракитянскому одномандатному избирательному округу № 18.

По данным облизбиркома всего будет замещён 61 депутатский мандат, на который претендуют 357 кандидатов.

В списки избирателей внесено свыше 330 тысяч человек.