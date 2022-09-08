Франкфурт-на-Майне, Германия, , 17:51 — REGNUM Европейский центральный банк (ЕЦБ) значительно повысил свой прогноз по инфляции в странах еврозоны в 2022–2024 годах. Об этом говорится в распространённом 8 сентября пресс-релизе финансового регулятора.

Европейский центральный банк (сс) MPD01605

Прогноз по инфляции на 2022 год повышен с прежних 6,8% до 8,1%, на 2023 год — с 3,5% до 5,5%, на 2024 год — с 2,1% до 2,3%.

Напомним, ранее сегодня совет управляющих ЕЦБ принял решение о повышении ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов — с 0,50% до 1,25% годовых.

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