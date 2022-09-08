Ялта, Крым, , 17:50 — REGNUM Обвинение в убийстве мужчины, совершённом в составе группы лиц, предъявлено двум жителям Ялты, сообщили в пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю 8 сентября. Один из обвиняемых полностью признал свою вину.

Следственный комитет Sledcom.ru

«В настоящее время обвинение в совершении убийства в составе группой лиц предъявлено 37 и 38-летнему местным жителям», — уточнили в СК.

Как предварительно установили следователи, в ночь на 6 сентября компания распивала спиртное, между мужчинами произошёл конфликт. Выйдя из заведения, двое обвиняемых избили третьего знакомого, затем насильно посадили его в автомобиль. Позже у остановки общественного транспорта «Ливадия-2» конфликт продолжился — мужчине нанесли многочисленные ножевые ранения, от которых он позже умер в больнице.

По данным следствия, один из обвиняемых в 2001 году привлекался к уголовной ответственности за хищение имущества путем мошенничества, за что был приговорён к наказанию в 10 лет лишения свободы.

Один из обвиняемых по решению суда арестован. В отношении второго следствие вышло в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 сентября, убийство мужчины привело к массовому сходу граждан у здания ялтинской полиции — в связи с тем, что один из задержанных по делу был отпущен. Позже уголовное дело было передано для расследования ГСУ СКР, оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сегодня, 8 сентября, в следственном отделе по городу Ялта был организован прием потерпевшей стороны — мамы погибшего мужчины и его родственника.

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