Екатеринбург, , 17:49 — REGNUM В Свердловской области больницы укомплектованы врачами на 87%. Об этом сообщили журналистам в региональном минздраве.

Врачи Цитата из х/ф «Обыкновенный человек». Реж. Александр Столбов. 1956. СССР

Среднего медицинского персонала в медучреждениях насчитывается 92%. Это больше, чем в среднем по России.

В основном проблема нехватки медиков характерна для севера Свердловской области. Для стимулирования их переезда в глубинку глава минздрава Андрей Карлов предлагает ввести ряд мер. Так, по его мнению, нужно учредить виды выплат врачам, работающим более чем в 300 километрах от Екатеринбурга. Также предложено ввести выплаты врачам дефицитных специальностей и удвоить количество профильных медицинских классов в школах.