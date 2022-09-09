Тамбов, 9 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Тамбовской области 9 сентября начались досрочные выборы губернатора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM На выборы

Избирательные участки открылись в 08:00. В бюллетенях для голосования пять кандидатов — Максим Егоров («Единая Россия»), Андрей Жидков (КПРФ), Сергей Малинкович (Коммунистическая партия Коммунисты России), Олег Морозов (ЛДПР) и Павел Плотников («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Для выборов главы региона изготовлено 812 000 бюллетеней. Проголосовать можно в один из трёх дней с 9 по 11 сентября.

Кроме того, в регионе проходят ещё 18 избирательных кампаний, в том числе дополнительные выборы депутата Тамбовской областной Думы седьмого созыва по Котовскому одномандатному избирательному округу № 17.