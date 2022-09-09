Рязань, , 08:00 — REGNUM Выборы губернатора Рязанской области стартовали 9 сентября в 08:00, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В бюллетенях для голосования пять кандидатов — Павел Малков («Единая Россия»), Григорий Парсентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Наталья Рубина («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Дмитрий Репников (ЛДПР) и Денис Сидоров (КПРФ).

К работе приступили 999 участковых избирательных комиссий. На территории Рязанской области также проходят 73 кампании по выборам в органы местного самоуправления в 13 муниципалитетах.

Голосование продлится с 9 по 11 сентября.