Пенза, , 17:49 — REGNUM Автопробег в поддержку президента России Владимира Путина и Вооруженных сил РФ прошел 7 сентября в Пензе. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

Флаг России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Массовый заезд с участием более 50 машин организовала «Молодая Гвардия». В автопробеге приняли участие представители студенчества, молодогвардейцы и местные жители.

На машинах участников были размещены отличительные знаки — Z и V, а также флаги России и «Молодой Гвардии».

Напоминаем, в День Государственного флага России в Пензе развернули бело-сине-красное полотно протяженностью 120 метров. В акции участвовали почти 400 человек.

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