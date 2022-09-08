В Пензе прошёл автопробег в поддержку президента РФ и армии
Пенза, 8 сентября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Автопробег в поддержку президента России Владимира Путина и Вооруженных сил РФ прошел 7 сентября в Пензе. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).
Массовый заезд с участием более 50 машин организовала «Молодая Гвардия». В автопробеге приняли участие представители студенчества, молодогвардейцы и местные жители.
На машинах участников были размещены отличительные знаки — Z и V, а также флаги России и «Молодой Гвардии».
Напоминаем, в День Государственного флага России в Пензе развернули бело-сине-красное полотно протяженностью 120 метров. В акции участвовали почти 400 человек.
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