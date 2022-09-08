Новосибирск, 8 сентября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Стоимость строительства новой ледовой арены в Новосибирске выросла ещё на 1,4 млрд рублей — до 14,4 млрд рублей. Новосибирские власти связали это с удорожанием строительных материалов.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

«Сумма контрактов, заключённых на строительство объекта «Многофункциональная ледовая арена по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске», составляет 14,4 млрд рублей, — сообщил ТАСС в ответе на запрос и. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. — Финансирование объекта осуществляется из средств федерального и областного бюджетов. Увеличение стоимости строительства связано с удорожанием строительных материалов, которое продолжается с конца 2020 года».

Напомним, что стоимость строительства арены к началу текущего года выросла на 30% от изначальной — с 10 до 13 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Новосибирск поручил провести проверку по факту отставания от сроков сдачи Ледового дворца спорта и причин удорожания строительства.

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