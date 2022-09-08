Уфа, 8 сентября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. 30 стоматологических кабинетов намерены открыть в 2023 году в школах Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Инструменты стоматолога

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона в форме «Здравчас».

Отмечается, что в настоящее время в школах республики работают 202 стоматологических кабинета. С 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Взлетай!» были оборудованы 68 современных школьных стоматологических кабинетов. Обследование в них прошли 175 119 школьников.

«В 2022 году начнут работать 12 новых стоматкабинетов. В 2023 году совместно с минздравом планируем открыть ещё 30 школьных стоматологий. Таким образом, мы обеспечим качественной медицинской помощью все школы, где учатся 500 и более детей», — приводит пресс-служба слова министра образования и науки регионаАйбулата Хажина.

Отмечается, что в школьных стоматологиях лечение получают также учителя.

«Осмотр в них прошли 3 836 учителей. А это почти каждый десятый педагог республики», — сообщил министр здравоохранения республикиАйрат Рахматуллин.

Глава БашкирииРадий Хабиров поручил обеспечить качественную работу школьных стоматологий.

«Прежде всего необходимо, чтобы все стоматкабинеты были обеспечены специалистами. Особенно важно развивать этот проект в сельских школах», — заявил он.

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