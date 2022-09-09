Владимир, , 08:00 — REGNUM Досрочные выборы губернатора Владимирской области начались 9 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

На должность главы региона претендуют пять кандидатов — Александр Авдеев («Единая Россия»), Сергей Бирюков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Сергей Корнишов (ЛДПР), Антон Сидорко (КПРФ) и Александр Субботин («Партия роста»).

Кроме того, в регионе проходят избирательные кампании в органы местного самоуправления, в которых участвуют 445 кандидатов.

Участки для голосования будут работать с 9 по 11 сентября с 08:00 до 20:00.