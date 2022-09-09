Во Владимирской области выбирают губернатора
Владимир, 9 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Досрочные выборы губернатора Владимирской области начались 9 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Выборы
На должность главы региона претендуют пять кандидатов — Александр Авдеев («Единая Россия»), Сергей Бирюков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Сергей Корнишов (ЛДПР), Антон Сидорко (КПРФ) и Александр Субботин («Партия роста»).
Кроме того, в регионе проходят избирательные кампании в органы местного самоуправления, в которых участвуют 445 кандидатов.
Участки для голосования будут работать с 9 по 11 сентября с 08:00 до 20:00.