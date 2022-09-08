Франкфурт-на-Майне, Германия, , 17:47 — REGNUM Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил свой прогноз относительно роста ВВП стран еврозоны в 2022 году с прежних 2,8% до 3,1%. Об этом говорится в распространённом 8 сентября пресс-релизе регулятора.

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Прогноз роста экономики еврозоны на 2023 и 2024 годы, напротив, понижен — с 2,1% до 0,9% и с 2,1% до 1,9% соответственно.

Напомним, ранее сегодня совет управляющих ЕЦБ принял решение о повышении ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов — с 0,50% до 1,25% годовых.

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