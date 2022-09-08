Таллин, 8 сентября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) и польская компания оборонных технологий Meskо подписали в среду, 7 сентября, эстонско-польское рамочное соглашение о закупках зенитных ракетных комплексов малой дальности «Гром» (PIORUN).

Армия Эстонии

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, первые поставки в Эстонию состоятся во второй половине 2023 года. Сумма сделки не разглашается, но известно, что в Эстонию поступят 100 зенитных установок и 300 боеприпасов к ним. Ранее правительство Эстонии выделило на развитие средств противовоздушной обороны малой дальности 103 млн евро.

PIORUN — это система ПВО, разработанная в Польше на основе советского ЗРК «Игла» и выпускавшегося там в 1970-е годы по лицензии другого советского ЗРК — «Стрела 2М». Система способна поражать цели на расстоянии до восьми километров. Она принята на вооружение национальных сил обороны Польши в 2019 году.

PIORUN используется в нынешнем военном конфликте на территории б. УССР.