Чухлома, Костромская область, 8 сентября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Руководству Чухломской средней школы в Костромской области не удалось обжаловать решение районного суда о восстановлении на работе классного руководителя 4 класса Олеси Макаровой. Незаконным увольнение специалиста признал Костромской областной суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.eduportal44.ru Чухломская школа

На суде учительница объяснила, что написала заявление под давлением руководства. По её мнению, конфликт начался из-за того, что родители вверенного ей класса пожаловались журналистам на «некорректное» отношение завуча к детям.

Доводы Макаровой подтвердили родители учеников, поэтому суд встал на её сторону. Решение суда вступило в законную силу 7 сентября. Ранее Чухломской районный суд обязал руководство школы выплатить педагогу 63 тысячи рублей за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Отметим, что выход образовательных конфликтов в публичную плоскость — редкость для Костромской области. Вместе с тем, департамент образования и науки Костромской области никак не комментировал ситуацию.