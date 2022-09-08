Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM В День памяти жертв блокады в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закладки камня будущего памятника медицинским работникам блокадного Ленинграда. В церемонии 8 сентября приняли участие представители власти и ветераны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На церемонию открытия закладного камня принесли гвоздики и розы Татьяна Титаева © ИА Regnum

Мероприятие прошло возле Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. К закладке камня присоединились губернатор Петербурга Александр Беглов, руководитель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, бывшая медсестра первой детской поликлиники Октябрьского района Ленинграда Елена Кан, прибывшая из Донбасса с группой ветеранов-блокадников. Также церемония прошла с участием председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского и вице-губернатора Бориса Пиотровского.

«Прошёл уже 81 год, как началась блокада Ленинграда. Когда она началась, никто не считал и не думал, что будет здесь в городе, когда будет такая осада, — заявила Елена Тихомирова. — Мы подсчитали, сколько мы потеряли людей. Но ведь, понимаете, этот город — единственный город в мире, который мог пережить блокаду и не сдаться».

Собравшиеся вспомнили, что пришлось пережить ленинградцам в годы блокады, с какими ужасами они столкнулись. А блокадная медсестра поделилась и опытом своей работы в то тяжелое время.

Жительница блокадного Ленинграда, медсестра первой детской поликлиники Октябрьского района Елена Кан Татьяна Титаева © ИА Regnum

«Работать приходилось врачам и в холодных помещениях, и в полутьме, и в постоянных бомбёжках и артобстрелах. В один из таких дней нейрохирург Бондаренко оперировал раненого, а в это время в институт попали две фугасные бомбы, он оказался раненный осколками окон. Ему оказали первую помощь, и он вновь вернулся к столу. К сожалению, глаз было спасти невозможно», — поделилась медработник блокадного Ленинграда Елена Кан.

Кан также добавила, что в годы войны работала в детской поликлинике, оказывала помощь изголодавшимся детям. Она подчеркнула, что ребят нужно было лечить и ставить им банки, но это было невозможно, потому что дети были «кожа да кости».

«Сегодня мы отмечаем скорбную, но героическую, мужественную дату. Началась блокада города, и город выжил, и город победил. На защиту встали абсолютно все, начиная от малышей, детей до взрослых, пожилых людей и стариков, каждый вносил свой вклад в нашу общую победу», — Сказал губернатор Александр Беглов.

Церемония открытия закладного камня скульптурной композиции «Памяти медицинских работников блокадного Ленинграда» Татьяна Титаева © ИА Regnum

Затем участники акции возложили цветы к закладному камню будущего памятника. Люди традиционно несли красные гвоздики. Не обошли стороной в этот день и установленный в Соляном переулке памятник блокадному учителю. Беглов и Тихомирова возложили цветы и к нему.

Мероприятие продолжилось концертом с участием народных артистов России Сергея Мигицко, Сергея Новожилова. Для зрителей также подготовили зону с автомобилями военного времени их дополняли молодые люди в военных костюмах.

Напомним, что 8 сентября 1941 года начала блокада Ленинграда. Ранее в капелле и в Михайловском саду Петербурга почтили память погибших, зачитывая фамилии блокадников.

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