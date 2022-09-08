Ижевск, 8 сентября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Ижевске открылся первый в республике Центр ядерной медицины. Об этом сообщает в своем telegram-канале вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

t. me/elvira_pinchuk Оборудование Центра ядерной медицины в Ижевске

Теперь жителям республики стал доступен метод позитронно-эмиссионной томографии, ранее для проведения таких исследований приходилось ездить в другие регионы. Радионуклидная диагностика выявляет злокачественные новообразования, которые другими способами обнаружить невозможно.

В центре ПЭТ/КТ до конца года исследования смогут пройти около 1,2 тыс. человек в рамках ОМС, всего в республике необходимо проводить 2 тыс. таких исследований в год.

Пинчук подчеркнуло, что оборудование и персонал центра — на очень высоком уровне.

«Благодаря новым возможностям диагностики мы сможем своевременно выявлять опасные опухоли, лечить и спасать тысячи жизней», — заключила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что Центр ядерной медицины ПЭТ/КТ в Ижевске откроется в марте 2021 года. В апреле прошлого года пресс-служба правительства Удмуртии сообщала, что центр откроется уже в июне. Планировалось, что его мощность составит 6 тыс. пациентов в год.

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