Москва, 8 сентября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Следственный комитет России расследует уголовные дела по факту сноса советских памятников в Латвии. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил депутат Государственной думы Олег Морозов («Единая Россия»).

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия

В своем телеграм-канале Морозов написал, что он обратился в Следственный комитет России в связи с массовым сносом памятников советским воинам-освободителям в Латвии. Депутат Госдумы потребовал привлечь виновных к ответственности.

Следственный комитет ответил депутату Морозову. В опубликованном политиком ответе сказано, что СК по фактам сноса памятников советским воинам-освободителям расследует уголовные дела, устанавливаются обстоятельства преступления и причастные лица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии, а также Эстонии, Литве и Польше русофобские политические силы, находящиеся у власти, уже много лет ведут борьбу за окончательное уничтожение памяти о реальной истории Великой Отечественной войны. Последовательно уничтожаются советские памятники, которые хранят память о подвигах советских солдат, освобождавших эти страны от нацистов.

После начала специальной военной операции России на территории бывшей УССР процесс уничтожения советских памятников резко набрал обороты. Так, в Латвии был снесен памятник Освободителям Риги.