Таллин, , 17:42 — REGNUM

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

По данным Департамента статистики Эстонии, в июле 2022 года страну посетило более 229 000 зарубежных туристов, что на целых 169% больше, чем за тот же период 2021 года.

Отмечается, что этот показатель все еще на 30% ниже показателей докоронавирусного периода. Кроме того, по сравнению с июлем 2021 года упало число внутренних туристов — на 16%.

Традиционно больше половины интуристов (52%) прибыло из соседней Финляндии. Из Латвии в Эстонию прибыло около 22 000 человек, из Германии — 14 000 и из Литвы — 8 000 туристов.

В июле 2022 года свои услуги туристам предлагали 1 212 предприятий по размещению, что на 33 предприятий больше, чем в июне. В распоряжении гостей было 23 000 номеров и 55 000 койко-мест, заполнены были 58% номеров.

Стоимость размещения составила в среднем 43 евро в сутки на человека, что на 2 евро дороже, чем в июне.