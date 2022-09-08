Ханты-Мансийск, 8 сентября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Югре из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали 8 сентября суды, школы и детские сады. Об этом сообщают местные СМИ.

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«СургутИнформ-ТВ» сообщило об эвакуации городского и районного суда в Сургуте. На электронную почту учреждений пришли письма о «минировании».

Аналогичные электронные сообщения поступили в четыре школы и два детских сада Ханты-Мансийска. Об этом пишут «Новости Югры».

Опасные и подозрительные предметы в зданиях учреждений не обнаружены, сообщили изданиям в экстренных службах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в учреждения Оренбургской области 8 сентября массово поступали телефонные звонки с заявлениями о минировании зданий.