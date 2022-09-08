Челябинск, , 17:39 — REGNUM Открытие реконструированного участка трассы М-5 «Урал» является долгожданным событием для жителей Свердловской и Челябинской областей. Об этом заявил губернатор Южного Урала Алексей Текслер по итогам торжественной церемонии открытия.

Алексей Текслер Kremlin.ru

«Теперь трасса» полностью четырёхполосная. А значит, дорога между двумя региональными столицами стала быстрее и безопаснее», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Чиновник также поблагодарил президента России Владимира Путина и правительство России за поддержку и постоянное внимание. И добавил, что впереди ещё немало работы по расширению дорог, улучшению их качества. «Но мы это делали и будем делать!» — резюмировал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Владимир Путин открыл участок трассы М-5 «Урал» и ещё два участка. «Вперёд!» — сказал президент России.