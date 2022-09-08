Абердиншир, , 17:43 — REGNUM О приезде принца Чарльза к королеве Британии Елизавете II сообщает 8 сентября Sky News.

Принц Чарльз Dan Marsh

Чарльз прибыл в замок Балморал в Шотландии. С ним к королеве, которая находится под пристальным наблюдением врачей, приехала жена Камилла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи Елизаветы II заявили 8 сентября, что она нуждается в их пристальном внимании в связи с ухудшением самочувствия.

В Букингемском дворце из-за этих событий отменили церемонию почётного караула.

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