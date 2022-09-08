Омск, , 17:38 — REGNUM Рейс, который 8 августа должен был вылететь из Омска в Новосибирск в 10:30, в итоге отправился с девятичасовым опозданием. Самолёт авиакомпании «Сибирь» вылетел в 19:40, сообщил сайт «Новый Омск».

Напомним, что 8 сентября в омском аэропорту рейс до Новосибирска был задержан. Изначально отмечалось, что самолёт вылетит с восьмичасовым опозданием — в 18:30.

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Как сообщало ИА REGNUM, Омская транспортная прокуратура уже проводит «надзорные мероприятия» по данному факту. Вовремя не смогли улететь 60 пассажиров.

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