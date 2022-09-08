Пекин, , 17:41 — REGNUM Мужчина, собиравший кедровые орехи при помощи воздушного шара, был спасён в Китае после двухдневного дрейфа в воздушном пространстве, сообщает 8 сентября Центральное телевидение Китая.

Первый полет на воздушном шаре

Пленник воздушного шара спасён на территории китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией.

За два дня, которые мужчина провел на воздушном шаре, он был унесён на 300 км от места сбора орехов.

В поисково-спасательной операции принимали участие около тысячи человек. Мужчина по имени Ху и его родственники выразили им всем благодарность за спасение.

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