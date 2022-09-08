В Китае спасли сборщика орехов, унесённого на воздушном шаре
Пекин, 8 сентября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Мужчина, собиравший кедровые орехи при помощи воздушного шара, был спасён в Китае после двухдневного дрейфа в воздушном пространстве, сообщает 8 сентября Центральное телевидение Китая.
Первый полет на воздушном шаре
Пленник воздушного шара спасён на территории китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией.
За два дня, которые мужчина провел на воздушном шаре, он был унесён на 300 км от места сбора орехов.
В поисково-спасательной операции принимали участие около тысячи человек. Мужчина по имени Ху и его родственники выразили им всем благодарность за спасение.