Ульяновск, , 17:31 — REGNUM Ульяновские антимонопольщики признали обоснованной жалобу на минприроды при проведении аукционов на право пользования строительным песком на двух участках. Об этом сообщается на сайте УФАС.

Краб на песке Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Антимонопольная служба рассмотрела жалобу одной из компаний на действия министерства природы Ульяновской области при проведении аукционов на право пользования недрами. В ведомстве уточняют, что речь идёт о геологическом изучении, разведке и добыче строительных песков на участках Тиинский и Тиинский 2 в Мелекесском районе.

Заявитель посчитал, что организатором торгов был неверно произведён расчёт стартового размера разового платежа за пользование недрами, поясняют в управлении. УФАС подтвердило данный довод: антимонопольщики установили, что минприроды указало в документации о торгах заниженную сумму стартового размера платежа.

Комиссия УФАС признала жалобы обоснованными, передав материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении административных дел по признакам нарушения ст. 7.32.4 КоАП РФ («Нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов»).

Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году в Ульяновской области утверждён план по содействию развитию конкуренции на 2022–2025 годы.

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